Rio de Janeiro apresenta cenário de alta nas mortes por Covid-19

O Rio de Janeiro voltou a apresentar uma tendência de alta nas mortes por Covid-19. Na contramão das quedas registradas em todo o país, o estado e a capital tiveram um aumento significativo no índice, em comparação com os números apresentados há 15 dias. Nesta terça-feira, 24, o estado fluminense teve 28,5% a mais de vítimas da doença, enquanto a cidade apresentou um crescimento ainda pior: 55,2%

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda. A situação do Rio de Janeiro é um ponto fora da curva do país. Apenas as cidades de São Paulo e Porto Alegre também tiveram um aumento acima de 15% e estão em uma situação de alta na pandemia, de acordo com esta definição dos especialistas.

A principal responsável pelo aumento dos índices no estado e na capital é a proliferação da variante delta do vírus. O cenário já é conhecido no mundo nos últimos meses. Em julho, a nova cepa já era responsável por 93,4% das infecções nos Estados Unidos e 90,4% dos casos na França. A delta começa a assombrar o Rio de Janeiro e já corresponde a 45% dos casos na capital. O prefeito Eduardo Paes chegou a afirmar que a cidade passa por um pico da doença e nunca viu tantos infectados simultaneamente.

Os infectologistas brasileiros temem que a propagação da delta a partir do Rio possa fazer os índices em todo o país voltarem a subir a partir do mês de setembro. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil nesta terça foi de 734,6, a sétima menor do ano, mas a tendência de queda deve mudar nas próximas semanas.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 30.872 novos diagnósticos positivos e 894 novas vítimas da Covid-19. Ao todo, são 20.614.866 contaminados e 575.742 óbitos no território nacional durante toda a pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: