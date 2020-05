Covid-19: laboratório lança novo teste que detecta proteína do coronavírus

O Grupo Fleury anunciou na terça-feira, 26, um novo teste para identificar casos de Covid-19. Trata-se de uma análise feita a partir de proteínas de amostras extraídas do nariz e da garganta de pacientes. O exame tem sensibilidade próxima ao RT-PCR, o teste molecular atualmente usado para detectar o vírus nos primeiros dias de infecção.

O novo teste permite que as amostras sejam processadas de forma automatizada, sem necessidade de manipulação, como ocorre com o RT-PCR, que dedica-se à análise do RNA do vírus. A nova forma de detecção da presença do vírus também retira a necessidade de refrigeração, o que permite o transporte de amostras em temperatura ambiente por até cinco dias. Esse aspecto, de acordo com o laboratório, facilitaria a chegada do teste em regiões mais afastadas. Outra diferença, é que o teste não utiliza os mesmos insumos necessários para a análise molecular mais conhecida, portanto, seria uma alternativa à atual falta de estoque por conta da demanda mundial de testes.

O potencial de avaliação do novo tipo de amostra é de cerca de 1.500 unidades por dia. O novo teste está disponível para hospitais e clínicas de diversas áreas do país. O prazo para resultados é de três dias úteis.