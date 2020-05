Coronavírus: Brasil registra 1.039 mortes e 16.324 casos em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, 26, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registradas nas últimas 24 horas 16.324 casos e 1.039 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número é o terceiro maior da série histórica.

Com esse dado, o país voltou a superar a média diária de óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos, o país até agora mais afetado pela doença. A nação norte-americana registrou 592 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Os números totais no Brasil chegam a 391.222 diagnósticos positivos e 24.512 óbitos. Há ainda 158.593 (40,5%) pacientes recuperados e 208.117 (53,2%) casos em acompanhamentos. Óbitos suspeitos somam 3.882 ocorrências.

O secretário-substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, afirmou que o país avança na tentativa de diminuir a baixa notificação de casos da doença. Ele também afirmou que algumas curvas epidemiológicas sofreram acelerações bruscas justamente por conta de uma maior média de testagem.

Foram realizados, em média, 46.116 testes semanais da doença durante o mês de maio. A título de comparação, em março esse número não chegava a 8.800 análises por semana. A pasta afirma que durante toda a pandemia foram realizados 871.839 exames do tipo RT-PCR. A média leva em conta as análises feitas em laboratórios públicos e nos cinco maiores laboratórios privados brasileiros.

De acordo com estimativas do Ministério da Saúde sobre os dados de ontem, 3.771 municípios brasileiros (67,7% do total) já identificaram casos da doença. Outros 1.536 já registraram mortes pela doença, 26,7% do total.

Testes clínicos

O Ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que os testes acerca do vermifugo Nitazoxanida seguem em curso para verificar a eficácia do medicamento para tratar o novo coronavírus. Para concluir a fase de estudo, no entanto, é preciso cumprir a meta de 500 participantes na análise clínica.

O ministro também afirmou que o país conta atualmente com há doze fabricantes nacionais de ventiladores mecânicos para socorrer pessoas internadas por Covid-19. Essas iniciativas, afirmou Pontes, receberam incentivo do Governo Federal.