Covid-19: Brasil tem queda na média móvel de mortes pelo 12º dia seguido

O cenário de queda na média móvel de casos e mortes por Covid-19 se mantém e nesta quinta-feira, 1º, o Brasil registrou um declínio no índice de óbitos pelo 12º dia seguido. A média móvel de vítimas pela doença foi de 1.564,9, a menor desde o dia 8 de março.

O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos no final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

A situação do Brasil é de queda constante na média móvel de casos e de mortes. A avaliação feita por infectologistas, que fixam variação de 15% em relação aos números registrados duas semanas antes como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia. No período, a média móvel de casos foi 22,95% inferior, enquanto a média móvel de mortes caiu 21,67%, o que coloca o país em uma situação de declínio nos dois índices.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 65.163 novos diagnósticos positivos e 2.029 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.622.304 contaminados pelo vírus e 520.095 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: