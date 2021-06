Covid-19: Quadros de casos e mortes estão em queda no Brasil

Pela primeira vez desde o dia 28 de abril, o Brasil apresenta um cenário de queda nas médias móveis de casos e de mortes por Covid-19. Isso significa que os números registrados nesta quarta-feira, 30, tiveram uma redução consistente e que a situação atual é de melhora nos índices.

A avaliação feita por infectologistas, que fixam variação de 15% em relação aos números registrados duas semanas antes como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia. No período, a média móvel de casos foi 23,42% inferior, enquanto a média móvel de mortes caiu 22,72%, o que coloca o país em uma situação de queda nos dois índices.

A média móvel de casos registrada no dia foi de 55.322,9, a menor desde o dia 28 de fevereiro. O índice apresenta queda há sete dias, o que indica diminuição no contágio. Já a média móvel de mortes foi de 1.565,3. Desde o dia 8 de março o país não apresenta um número tão baixo. Deve-se frisar que os números ainda são maiores do que os apresentados no ano passado, mas a situação começa a melhorar em relação ao pico de 2021.

O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos no final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 43.836 novos diagnósticos positivos e 2.081 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.557.141 contaminados pelo vírus e 518.066 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: