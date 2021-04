Covid-19: 4 nações já vacinaram completamente mais de 50% da população

Enquanto a maior parte dos países corre para conseguir vacinar sua população, quatro nações já imunizaram completamente mais de 50% de seus habitantes, o que significa ter aplicado as duas doses das vacinas que exigem esse regime de administração. São eles: Gibraltar, Ilhas Malvinas, Seychelles e Israel, segundo levantamento da Bloomberg com dados coletados até sexta-feira, 23.

Gibraltar, na Europa, é o campeão absoluto com 94,1% da população totalmente vacinada. Em seguida, mas bem atrás, estão Ilhas Malvinas (59,2% da população imunizada), Seychelles (56,9%) e Israel (55,3%). O Barein e o Chile ocupam a quinta e sexta posição, com 34,2% e 34,5% de seus habitantes imunizados, respectivamente.

Vale lembrar que a população total destes países é bem pequena, ao menos em comparação com o Brasil. O campeão, por exemplo, tem cerca de 33,5 mil habitantes. Israel tem aproximadamente 9 milhões de habitantes e o Chile, nosso vizinho sul-americano, tem 18,95 milhões de habitantes. Mas o tamanho de sua população não tira o mérito desses países terem realizado uma eficiente campanha de imunização contra a Covid-19. Israel, por exemplo, já colhe os frutos do investimento em vacinas. Desde o último domingo, 18, o uso de máscaras em áreas externas não é mais obrigatório.

Um país de dimensões mais parecidas com o Brasil, os Estados Unidos está em oitavo lugar na lista, com com 27,5% das pessoas completamente vacinadas. Já o Brasil está na 52ª posição — apenas 5,8% dos habitantes receberam as duas doses da vacina do Instituto Butantan ou de Oxford AstraZeneca. O único imunizante disponível atualmente no mundo que protege contra a Covid-19 com apenas uma dose é o da Janssen. Todos os demais funcionam após a aplicação de duas doses.

Nos últimos dados disponibilizados, neste domingo, dia 25, o Ministério da Saúde registrou 32.572 novos casos e 1.305 novas mortes nas últimas 24 horas. No total, são 14.340.787 casos e 390.797 óbitos confirmados em todo o território nacional.

Confira abaixo o andamento da campanha de vacinação no Brasil: