Covid-19: As curvas de casos e mortes por dia no Brasil

A pandemia do novo coronavírus no Brasil ainda não dá sinais de que está próxima de terminar. Tampouco pode ser analisada de uma única forma em um país com dimensões continentais. Por isso, VEJA faz um levantamento para identificar a média móvel semanal de casos e mortes no país e nas suas cinco regiões geográficas: estamos em um cenário de evolução, estabilização ou de queda de incidência da doença?

A média móvel semanal é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado. O valor final, comparado com as últimas semanas e meses, dá uma noção mais ampla do aumento ou diminuição do contágio. Os dados abaixo mostram que enquanto os casos e mortes sobem no Sul, o Norte já apresenta uma considerável queda.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil e nas cinco regiões do país: