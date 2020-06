Coronavírus: SP bate recorde de mortes em 24h, com 340 novos óbitos

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou 340 novas mortes em decorrência da Covid-19. Trata-se do segundo recorde diário consecutivo. Na terça-feira 9, o estado chegou a 334 registros de novos óbitos, a maior marca até então.

O número de novos casos é o terceiro maior da série histórica, com 6.178 diagnósticos positivos para a doença em relação ao dia anterior. O número está atrás apenas dos atingidos nos dias 28 de maio e 2 de junho, quando o registro de novos infectados foi de 6.382 e 6.999, respectivamente. Ao todo, São Paulo tem 156.316 casos confirmados da doença e 9.862 mortes em decorrência do vírus.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, há ainda 4.953 pessoas internadas em UTI e outras 8.123 em enfermarias. Esses dados referem-se a pessoas com quadros confirmados e suspeitos de Covid-19. A ocupação dos leitos está em 69,1% em todo o estado e 76,6 na Grande São Paulo.

Quarentena

Os dados foram atingidos no mesmo dia em que a pasta estadual anunciou a renovação da quarentena em toda a região. O período de isolamento social, no entanto, ocorrerá com a reabertura de alguns setores da economia para a maior parte do estado de São Paulo. Figuram como exceção apenas as regiões de Barretos, Ribeirão Preto, e Presidente Prudente, que terão o tipo mais restrito de quarentena.

Continua após a publicidade

A nova quarentena ocorrerá entre 15 e 28 de junho. Trata-se do quinto período de isolamento social em todo o estado.