Coronavírus: Doria estende quarentena em SP e amplia flexibilização

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira,10, o governador João Doria anunciou mais um período de quarentena no estado de São Paulo, desta vez com reabertura da economia em praticamente todas as regiões. A nova temporada de distanciamento social para conter o avanço da pandemia da Covid-19 será entre 15 e 28 de junho.

Apenas três regiões não terão qualquer tipo de flexibilização: Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente, que estavam em etapas mais brandas de quarentena há duas semanas, mas mostraram piora nos índices de casos e mortes. Outras regiões, como Bauru, Araraquara e Araçatuba também tiveram piora significativa, mas seguem com algum tipo de abertura na economia.

Diante desse cenário, 2,6 milhões de pessoas estarão em quarentena mais restrita, enquanto 41,6 milhões de paulistas estarão em esquema de reabertura da economia, de acordo com dados oferecidos pelo próprio estado de São Paulo. Ou seja, é possível dizer que 94% da população paulista experimentará a quarentena com aberturas na economia a partir da próxima segunda.

No anúncio, foi destacado que a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira passam da fase vermelha para a fase laranja — que entre em outras liberações, permite a abertura do comércio de rua e shoppings.

O governador também afirmou que haverá ponto facultativo nos dias 11 (feriado de Corpus Christi) e 12 de junho. Outra pauta tratada durante a reunião foi o estado de saúde do Secretário da Educação, Rossieli Soares, que foi encaminhado para UTI por infecção de Covid-19.

Isolamento social

De acordo com o levantamento do Centro de Contingência de São Paulo, o isolamento social evitou a morte de quarenta pessoas por hora e a contaminação de dez pessoas por minuto em todo o estado.