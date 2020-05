Coronavírus não se propaga facilmente pelo toque na superfície dos objetos

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirmou em uma recomendação que, apesar de ser possível se infectar encostando em algum local contaminado, o vírus não se propaga facilmente dessa maneira.

“A Covid-19 é uma nova doença e ainda estamos aprendendo sobre a forma como ela se espalha. Pode ser possível pegar a Covid-19 de outras formas, mas encostar em superfícies contaminadas não é a principal forma de propagação do vírus”, afirmou o comunicado.

O CDC alertou que as pessoas devem tomar cuidado com o contato com outros, mesmo aqueles que não tenham sintomas, pois essa é a principal forma de contágio do vírus. A entidade fez as mesmas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para praticar o isolamento social, respeitando a distância de pelo menos um metro e meio, lavar as mãos com água e sabão e limpar e desinfectar áreas frequentemente tocadas.

O CDC afirma ainda que o contágio por meio de caixas que chegam pelo correio é altamente improvável por causa da baixa capacidade de sobrevivência do vírus nas superfícies. Porém, é preciso ter cautela. Os estudos recentes mostram que o novo coronavírus pode sobreviver em objetos por até três dias, além de poder infectar alguém se ficar por até três horas suspenso no ar.