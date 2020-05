Coronavírus: Brasil bate novo recorde com 1.188 óbitos em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 21, a atualização do número de casos oficiais de pessoas diagnosticadas com coronavírus e de óbitos causados pela doença no país. Foram confirmados 310.087 casos, um aumento de 18.508 novos diagnósticos em 24 horas. Esse é o segundo maior aumento diário da série histórica e fica atrás apenas dos números divulgados ontem (quarta-feira, 20) quando foram confirmados 19.951 novos casos.

O número de óbitos registrados nas últimas 24 horas foi de 1.188, o que corresponde a um novo recorde. O maior número de óbitos confirmados em um único dia até então havia sido na terça-feira: 1.179. Agora, o total de mortes em decorrência da Covid-19 no país é de 20.047. Há apenas 12 dias, o país chegou ao marco de 10.000 mortes. Hoje, esse número já dobrou.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos oficiais. São 73.739 casos, 5.558 mortes. Apenas nesta quinta-feira, 21, o estado registrou 4.080 novos casos de Covid-19, o segundo maior índice da série histórica da pandemia. O Rio de Janeiro ultrapassou o Ceará e agora ocupa a segunda posição, com 32.089 casos e 3.412 óbitos.

Estão em acompanhamento 164.080 (52,9%) pessoas e 3.534 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 125.960 (40,6%).

Avanço pelo país

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério da Saúde, mostra o rápido avanço do vírus pelo Brasil. Em 28 de março, apenas 297 cidades, o equivalente a 5,3% do total no país, haviam registrado pelo menos um caso de coronavírus. Na quarta-feira, 20, esse número subiu para 3.488, o que equivale a 62,6% dos municípios brasileiros.