Em menos de 2 meses, número de cidades com casos de Covid-19 aumenta 1074%

O coronavírus avança pelo país. Em menos de dois meses, o número de municípios com casos confirmados de Covid-19 aumentou 1.074%, de acordo com um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério da Saúde. Em 28 de março, apenas 297 cidades, o equivalente a 5,3% do total no país, haviam registrado pelo menos um caso de coronavírus. Na quarta-feira, 20, esse número subiu para 3.488, o que equivale a 62,6% dos municípios brasileiros.

A região mais afetada é a Norte, com 79,6% de seus municípios afetados. Há dois meses, eram apenas 4,2%. Em seguida está a região Nordeste com 74,2% das cidades com casos registrados de infecção por coronavírus – no fim de março eram 3,2%. O Sudeste aparece na terceira posição com 59,5% dos municípios com casos confirmados, contra 5,8% há dois meses. A região Sul tem 51% dos municípios afetados e o interessante é que no final de março era a região com mais cidades com casos registrados: 8,7%. Por fim, o Centro-Oeste é o menos afetado neste momento: 42,6% das cidades da região tem casos de Covid-19. Há dois meses eram 4,3%.

Em números absolutos, a região Nordeste tem a maioria dos municípios afetados: 1.332. Na região Sudeste, que concentra a maior parte dos casos confirmados até o momento, 992 cidades registraram casos da doença. O Centro-Oeste também tem o menor número de cidades com casos de coronavírus: 199 municípios.

Ainda segundo o levantamento, 1.354 municípios brasileiros registraram mortes por Covid-19. O número corresponde a 24,3% das cidades no país.