Coronavírus: Governo do Rio de Janeiro confirma primeira morte

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a prefeitura de Miguel Pereira confirmam a primeira morte por Covid-19 na região. A vítima é uma mulher de 63 anos com histórico de doenças crônicas.

Diabética e hipertensa, a vítima apresentou sintomas no domingo, 15. Ela deu entrada em uma unidade de saúde da cidade de Miguel Pereira na segunda-feira, 16. Com a piora do quadro, morreu na terça-feira, 17. A mulher teve contato com um paciente de diagnóstico positivo para o novo coronavírus e que veio do exterior.

O estado do Rio de Janeiro atualizou que até esta quinta-feira, 19, são 69 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.