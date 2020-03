Coronavírus: projeção de mortes em SP caiu para 111.000, diz governo

O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 30, uma projeção de casos fatais do novo coronavírus para os próximos 180 dias, levando em conta as medidas de isolamento adotadas pela região após determinações do governador João Doria.

De acordo com estudo, caso nenhuma medida fosse tomada contra a pandemia, 277.000 pessoas morreriam, 1,3 milhão estariam em hospitais e casos graves chegariam a 315.000. Com as restrições aplicadas pelo poder público, o número de mortes cai para 111.000, 670.000 pessoas estariam em hospitais e casos graves estão previstos em 147.000. A previsão foi feita sobre um modelo matemático lançado pela Imperial College of London.

Na apresentação, Doria apresentou seu segundo teste negativo para Covid-19, realizado durante o fim de semana. Segundo ele, Bia Doria, sua esposa, também testou negativo para a infecção.

O secretário de Saúde José Henrique Germann afirmou que a taxa de transmissão da doença em SP é inferior à média mundial, que está em 33% a cada dia.

Menção a Donald Trump

O governo aproveitou a apresentação para exibir a nova campanha do combate ao coronavírus. Com o slogan “Fique em Casa”, a peça traz a informação de que grandes entidades de saúde e políticos defendem a medida de isolamento social e fez menção à mudança de posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “[É] o que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar”. A mensagem é mais uma alfinetada ao presidente Jair Bolsonaro, com quem Doria tem se desentendido em relação a medidas de contenção ao Covid-19. “Não sigam a orientação do presidente”, disse Doria.

Rede bom prato

Os 59 restaurantes que integram a rede Bom Prato, passarão a servir cafés da manhã e jantares diariamente. As refeições custarão entre 50 centavos (café da manhã) e 1 real (almoço, já servido, e jantar) haverá funcionamento aos fins de semana. O serviço deve atender 2,4 milhões de pessoas e tem o investimento de 18 milhões de reais por parte do governo do estado. As “quentinhas”, como chamou João Doria, serão entregues em embalagens descartáveis e não poderão ser consumidas dentro dos restaurantes, para evitar aglomerações. A nova forma de funcionamento durará pelos próximos 60 dias, podendo ser prorrogado.

Outra medida anunciada é a compra de 1 000 respiradores e mais 180.000 equipamentos de proteção individual a profissionais da saúde.

O governador reforçou que esteve com empresários que doaram 95 milhões de reais ao governo de SP para colaborar nas medidas de contenção do vírus. Ao todo, a iniciativa privada já doou cerca de 195 milhões de reais.