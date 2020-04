Coronavírus: mortes no Brasil sobem de 486 para 553, com 12.056 infectados

O boletim de novos casos do novo coronavírus divulgado nesta segunda-feira, 6, apontou que o número de mortes em decorrência da infecção chegou a 553 vítimas. O total de pessoas infectadas chegou a 12.056.

A taxa de mortalidade se manteve em 4,6%.

De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se do 15º país com mais número de casos, 13º números de óbitos e 8º em taxa de letalidade.

No último domingo, 6, as taxas de infecção e morte estavam na casa dos 11 130 casos confirmados e 486 óbitos. Com crescimento de 852 casos em relação ao dia anterior, uma considerável queda ao que era visto desde o dia 31 de março, quando todos os aumentos de casos diários estavam próximos de 1100 novos diagnósticos.

