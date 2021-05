CoronaVac: Butantan paralisa produção por falta de matéria-prima

O Instituto Butantan paralisou a produção de novas doses da vacina contra Covid-19 CoronaVac devido à falta de matéria-prima. “Nós não temos mais insumos, não temos mais IFA [ingrediente farmacêutico ativo] para a produção de vacinas CoronaVac.”, disse o governador de São Paulo, João Doria, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 14.

O Butantan aguarda autorização do governo chinês para a liberação de 10.000 litros de IFA, quantidade suficiente para a fabricação de aproximadamente 18 milhões de vacinas. Segundo Doria, não há entraves relativos à disponibilização do produto ao Butantan por parte da biofarmacêutica chinesa Sinovac, responsável pelo desenvolvimento do imunizante e pela produção da matéria-prima.

“Todos sabem que temos um entrave diplomático, fruto de declarações inadequadas, desastrosas, feitas pelo governo federal contra a China, contra o governo da China e contra a própria vacina . Isso gerou um bloqueio por parte do governo chinês na liberação do embarque destes insumos”, disse Doria.

A interrupção da produção afeta em especial as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina, que deve ser aplicada entre 21 e 28 dias após a primeira dose, e também a imunização de gestantes e puérperas. A administração da segunda dose, necessária para completar o esquema de imunização, já está em atraso na maioria dos estados e deve piorar nos próximos dias. Até o momento, a CoronaVac corresponde a 70% das vacinas disponíveis no Brasil.

Recentemente, o Ministério da Saúde recomendou também que a imunização de gestantes e puérperas com comorbidades seja feita apenas com as vacinas da Pfizer ou do Butantan. Devido a questões de logística, o imunizante da Pfizer está disponível apenas nas capitais e a quantidade de doses ainda é pequena. Portanto, a maioria das cidades no país depende da CoronaVac para vacinação deste público. Assim que os insumos chegarem, a produção será retomada.

Entrega de 1,1 milhão de doses

O governado de São Paulo liberou na manhã desta sexta-feira, 14, mais 1,1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde, totalizando 47,2 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Com isso completamos a primeira etapa do contrato de 46 milhões de doses da vacina e já iniciamos o atendimento da segunda etapa dos 54 milhões de doses”, disse Doria. O quantitativo entregue hoje indica o início do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de mais 54 milhões de vacinas. Essas doses foram produzidas a partir de insumos recebidos no dia 19 de abril.

Além das novas doses da vacina contra a Covid-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde, para distribuição em todo o país.

