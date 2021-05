Butantan chega a 46 milhões de doses de CoronaVac entregues ao país

Pouco mais de três meses depois de a Anvisa ter aprovado o uso emergencial da CoronaVac, em janeiro, o Instituto Butantan concluiu nesta quarta o primeiro contrato de fabricação de vacinas com o governo federal.

O instituto levou ao Programa Nacional de Imunizações 46,112 milhões de doses. “Hoje quero informar que estamos entregando mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan e com isso estamos chegando a 46,112 milhões de doses da vacina do Butantan entregues para o Ministério da Saúde, para aplicação e proteção de milhões de brasileiros. E assim concluímos a primeira etapa do contrato com o Ministério da Saúde”, disse João Doria nesta quarta, ao concluir a entrega de mais um lote de 1 milhão de doses.

O instituto seguirá produzindo a CoronaVac em parceria com a China tão logo o novo lote de insumos seja despachado pelo governo chinês.