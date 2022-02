Conheça os principais sintomas de câncer infantojuvenil

Ao se deparar com hematomas, sangramento e dores nos membros em crianças, alguns pais podem imaginar que são eventos ligados a quedas ou machucados durante as brincadeiras, mas é fundamental observar estes e outros sinais, que podem ser sintomas de câncer infantojuvenil. Nesta terça-feira, 15, é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, data que relembra a importância de manter as consultas de rotina com o pediatra e ter o diagnóstico precoce.

Nas crianças e adolescentes, pais, responsáveis e pediatras devem estar atentos caso notem caroços ou inchaços indolores, perda de peso sem motivo, palidez, falta de ar, sudorese noturna e tosse persistente. Dores de cabeça, vômitos de manhã e que se agravam ao longo do dia e alterações nos olhos, como manchas brancas e estrabismo são outros sinais.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão ligado ao Ministério da Saúde, são estimados 8.460 casos de câncer infantojuvenil no Brasil neste ano e 8% do total de mortes de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos ocorrem por causa da doença. No entanto, com o diagnóstico precoce, 80% dos casos podem ser curados.

Os tipos mais comuns de cânceres que atingem crianças e jovens são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, e aqueles que acometem o sistema nervoso central e o sistema linfático.

Os pequenos também podem ser diagnosticados com retinoblastoma, que afeta a retina, neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms – tipo de tumor renal -, tumores nas células que originam os ovários e os testículos, tumores ósseos e em partes moles (sarcomas).