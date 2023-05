Como o sexo oral se tornou um fator de risco para o câncer de garganta

Se um tumor for detectado na boca ou garganta de um paciente, a primeira coisa que o médico perguntaria é se ele fuma ou bebe. Afinal de contas, essas sempre foram as principais causas da moléstia, por séculos. Nos últimos anos, porém, outra indagação entrou no questionário protocolar: “Você é sexualmente ativo?”, graças ao papilomavírus humano (HPV), vírus normalmente associado ao câncer de colo de útero, mas que também pode ser transmitido por sexo oral

Embora o vírus que, de fato, é transmitido sexualmente, seja responsável por 70% dos casos de câncer cervical, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), também é atualmente a principal causa de câncer de orofaringe, que afeta a área das amígdalas e parte posterior da garganta. É o que descreve um artigo publicado no portal The Conversation, pelo professor Hisham Mehanna, do Instituto de Câncer e Ciências Genômicas da Universidade de Birmingham, na Inglaterra.

Câncer Orofaríngeo

HPV é o nome dado a um grupo de mais de 200 tipos de vírus capazes de infectar tanto a pele quanto a mucosa oral, genital e anal de mulheres e homens. A teoria predominante é que a maioria que contrai infecções por HPV, é capaz de eliminá-las completamente.

“Contudo, alguns indivíduos entram em contato com vírus de alto risco, que se alojam no começo da língua e geram uma infecção crônica do HPV. Em linhas gerais, o agente patogênico consegue alterar o DNA e inibir uma resposta a tumores, acumulando erros na divisão celular e gerando um câncer”, explica Pedro De Marchi, oncologista clínico especialista em cabeça, pescoço e tórax do Grupo Oncoclínicas.

Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, 70% de orofaringes diagnosticadas em território americano estão relacionadas ao papilomavírus humano. Uma das razões apontadas pela ciência para o crescimento no número de infecções é associada à prática sexo oral na América do Norte.

Na cidade de São Paulo, a incidência da doença dobrou entre 1997 e 2013, de acordo com um estudo da Universidade de São Paulo (USP). No período analisado, foram registrados 15.391 casos novos na capital paulista, sendo 38,3% relacionados ao HPV (um total de 5.898 casos).

“Hoje, menos pessoas estão usando preservativos, tanto o peniano quanto o vaginal, e em alguns grupos se observa um maior número de parceiros sexuais”, explica Alexandre Naime Barbosa, médico e professor de Infectologia da Universidade Estadual Paulista. Aliado ao fato que a vacinação contra a doença está muito distante do ideal, temos uma fórmula preocupante.

Baixa vacinação

Dados do Ministério da Saúde revelam que a cobertura vacinal atual no país para o HPV é de 76,3% para primeira dose e de 57,7% para segunda dose entre meninas e de 42,2% de primeira dose e de 27,4% de segunda dose entre meninos.

O imunizante é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de mulheres e homens de 15 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos. A vacina é uma estratégia de prevenção para os tipos de vírus 6, 11, 16 e 18, os mais frequentes entre a população.

“Ao vacinar adolescentes antes de chegarem na vida sexual, diminui-se drasticamente a chance de contaminação e propagação do HPV. A cobertura vacinal pífia não explica o aumento, mas é uma maneira de sair dessa situação”, afirma Barbosa.

A transmissão do HPV geralmente acontece por meio de relações sexuais, seja por meio vaginal, oral, anal ou até mesmo durante a masturbação mútua, sem a necessidade de penetração desprotegida para o contágio. No caso do câncer orofaríngeo, os sintomas podem incluir dor de garganta prolongada, dores de ouvido, rouquidão, inchaço dos gânglios linfáticos, dor ao engolir e perda de peso sem causa aparente. Algumas pessoas não apresentam sintomas.