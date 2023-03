Nova vacina para HPV, que chega ao Brasil, garante 90% de proteção

Uma nova vacina contra o vírus HPV (Papilomavirus humano), principal responsável pelo câncer de colo de útero chega ao Brasil em março. Trata-se de um imunizante nonavalente, que oferece 90% de proteção contra nove subtipos de HPV, sendo sete com alto risco para câncer de colo de útero (16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58) e dois responsáveis pelas verrugas genitais (6 e 11).

A versão disponível atualmente cobria apenas quatro subtipos (6,11,16 ,18), com proteção de 70%. “A vacina nonavalente é indicada para mulheres e homens dos 9 aos 45 anos de idade. Para pessoas entre 15 e 45 anos, o esquema vacinal é feito em três doses, com intervalo de 2 e 6 meses. Já entre 9 e 14 anos, deve ser realizado o esquema com apenas duas doses, com 5 meses de intervalo”, descreve Patrícia Vanderborght, doutora em Biologia Molecular e genética humana pela Fiocruz e responsável pelo setor de Imunização Humana da Richet Medicina Diagnóstico. “É importante terminar o esquema completo dentro do prazo de um ano”, acrescenta a especialista.

Homens também devem se atentar ao assunto e se vacinar, uma vez que o vírus também causa verrugas no pênis, bolsa escrotal, ânus e o desenvolvimento do pré-câncer ou câncer.

É importante ressaltar que quem já recebeu o imunizante quadrivalente anterior, também pode se vacinar com a nonavalente para garantir uma maior e mais eficaz cobertura. A nova vacina, porém, só deve ser aplicada um ano após a conclusão do esquema vacinal da anterior.

Ela também é recomendada para quem já teve a doença. “Muito dificilmente a pessoa é contaminada com mais de um subtipo ao mesmo tempo. Por isso, mesmo para quem manifestou a doença, a vacina é recomendada para proteger contra novas infecções”, diz Patrícia.

No Brasil, a vacina contra o HPV é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

