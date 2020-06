Com dados parciais, Ministério divulga 904 óbitos por Covid-19 em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou na noite deste sábado, 6, que o Brasil registrou 904 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, 27.075 novos casos, e 10.209 recuperados. Os dados parciais não revelam a soma do total de mortos e de diagnósticos pelo segundo dia seguido.

A prática pouco transparente somada a fala novo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, que disse que o governo pretende recontar o número de mortos, sob o argumento de que foram registrados casos a mais, foi duramente criticada hoje por especialistas e até pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O site oficial do Ministério voltado para divulgar informações sobre a Covid-19 ficou fora do ar por 24 horas.

Quando somados aos anteriores, os dados aumentam para 35.930 mortes no país e 672.846 pessoas diagnosticadas oficialmente.

Em resposta às afirmações de Wizard, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass) divulgou uma nota de repúdio. “Ao afirmar que Secretários de Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais ‘orçamento’, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias”, diz o texto.