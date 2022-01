Capital paulista vacinará primeiro crianças de 11 anos com comorbidades

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou na noite desta quinta-feira, 13, que a vacinação da população pediátrica vai começar na próxima segunda-feira, 17, pelas crianças de 11 anos com comorbidades. Mais cedo, o secretário da pasta, Edson Aparecido, havia informado que a imunização seria apenas pelo critério da faixa etária, por problemas que a regra causou durante a vacinação de adultos.

A pasta informou que, além de crianças com comorbidades, serão priorizadas as que têm deficiência física. Será necessário apresentar atestado médico, receita ou exames para comprovar a condição.

A expectativa é de que 60 mil doses cheguem para a capital nesta sexta-feira, 14, e a abertura de novas faixas etárias vai depender da chegada de novas remessas.

Nesta quinta-feira, 13, o primeiro lote com 1,2 milhão de doses da versão pediátrica da vacina da Pfizer foi entregue. O imunizante foi liberado para uso no Brasil no público de 5 a 11 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro do ano passado.

O Brasil deve receber 20 milhões de doses até março e negocia outras 10 milhões de doses ainda para o primeiro trimestre. Outras 20 milhões estão previstas para o segundo trimestre. A população nesta faixa etária é de cerca de 20 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde.