Brasil registra primeiro caso de gripe aviária em animal doméstico

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) confirmou nesta terça-feira, 27, o primeiro foco de gripe aviária em uma criação do país. O caso foi detectado em uma propriedade que cria animais para subsistência (consumo dos próprios moradores) no município de Serra, no Espírito Santo.

A ave contaminada foi um pato, segundo a pasta. A pequena propriedade também abriga gansos, marrecos e galinhas.

“Esse é o primeiro foco detectado em aves domésticas em criação de subsistência desde a entrada do vírus no Brasil, no dia 15 de maio”, informou, em nota, o ministério. Também foi ressaltado que o caso não traz restrições ao comércio internacional de produtos de aves brasileiras e que o consumo de produtos avícolas continua seguro.

Entretanto, o caso já provoca respostas. Apesar de já não importar produtos do Espírito Santo antes deste episódio, o Japão suspendeu temporariamente as compras de carne de aves produzidas no local. A comercialização com os demais estados continua normalmente.

A decisão já está sendo questionada, segundo o MAPA. A “confirmação do caso de gripe aviária em criação de subsistência não altera o status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e não é o acordado no protocolo sanitário entre as partes”, de acordo com o órgão. “O ministério agora aguarda o lado japonês responder aos questionamentos”.

Além do Japão, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) divulgou nota, nesta terça-feira, 27, com o pedido feito na Justiça para retirada de todos os animais do Mercado Central de Belo Horizonte. A decisão considera a possibilidade de o local se tornar foco de disseminação da gripe aviária.

Continua após a publicidade

O Instituto Mineiro de Agropecuária, responsável pela defesa sanitária em Minas, expressou ao MPMG preocupação com a situação do Mercado Central. “Além do grande impacto para a avicultura, o vírus da Influenza Aviária pode provocar um grave surto na população”. E também que “a aglomeração de aves representa potencial risco de transmissão do vírus para o homem”.

Vacinas

O primeiro lote-piloto da vacina contra a gripe aviária H5N1 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan já está na fase de testes pré-clínicos, segundo a entidade. Nesta etapa, são realizados ensaios in vitro e/ou in vivo com foco em demonstrar a segurança e a capacidade de desencadear resposta imunológica do candidato a imunizante.

A entidade também informou que, no momento, realiza testes com cepas vacinais cedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que resolveu trabalhar no enfrentamento ao vírus pelo seu potencial de causar uma nova pandemia. A mobilização para desenvolver a vacina teve início em janeiro deste ano.

Número de casos

Atualmente, o Brasil conta com 53 focos de gripe aviária. Com exceção do caso confirmado nesta terça, todos os outros foram detectados em aves silvestres, nos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Espírito Santo.

O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 15 de maio. Pouco depois, o governo federal criou um centro de emergência para controlar a doença.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade

Siga