Bebês vão participar de testes com nova vacina da gripe do Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quinta-feira, 16, que a nova candidata a vacina contra a influenza, vírus causador da gripe, do Instituto Butantan seja realizada com bebês e crianças de 6 a 35 meses. No fim do mês passado, a agência liberou a retomada dos estudos de fase 3 com crianças de 3 a 8 anos, adolescentes de 9 a 17 anos e idosos a partir dos 60 anos.

Segundo a Anvisa, o ensaio clínico vai avaliar a a imunogenicidade e segurança da vacina, que terá a dose ajustada para a população infantil incluída nos testes. O protocolo clínico prevê a participação de 1,9 mil participantes de 6 a 35 meses em dez centros de pesquisa nos estados de São Paulo, Roraima, Sergipe e Pernambuco.

Na população acima de 3 anos, os testes serão realizados com cerca de 7 mil voluntários de 11 cidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e Pernambuco. A vacina influenza quadrivalente (QIV-IB) será inativada e fragmentada.

O Instituto Butantan fornece as doses trivalentes contra a doença para o antigo Programa Nacional de Imunizações (PNI) – elevado a Departamento de Imunizações no atual governo – para as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde. A versão quadrivalente, no momento, está disponível apenas em clínicas particulares.

Os estudos com o novo imunizante estavam paralisados por causa da pandemia de Covid-19. De acordo com o instituto, a vacina quadrivalente será composta por quatro cepas do vírus : duas do tipo A, dos subtipos H3N2 e H1N1, e as outras serão tipo B, das linhagens Victoria e Yamagata. A segunda cepa B é determinada de forma sazonal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).