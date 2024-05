Anvisa suspende lotes de detergente Ypê por risco de contaminação

Giro VEJA - quinta, 9 de maio

RS: governo Lula mobiliza pacote bilionário para reconstrução pós-desastre

O nível do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, ficou abaixo dos cinco metros pela primeira vez desde o último sábado, 4, em 4,93 metros. As cheias no estado, no entanto, continuam a mobilizar dezenas de equipe de resgate. Até a tarde desta quinta-feira, 9, as enchentes que atingiram 428 cidades gaúchas já haviam deixado ao menos 107 mortos. Os desdobramentos das inundações e a ajuda anunciada pelo governo Lula são os destaques do Giro VEJA.