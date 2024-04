Anvisa aprova medicamento genérico para leucemia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro genérico de dasatinibe monoidrato no país. Lançado pela Teva Brasil, farmacêutica especializada na produção de medicamentos genéricos, o fármaco tem indicação para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC), um dos tipos de câncer que acometem a medula óssea e se caracteriza pela multiplicação de glóbulos brancos anormais devido a uma alteração no DNA das células, e Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), semelhante à LMC e mais comum na infância, quando uma célula de medula óssea desenvolve erros no seu DNA.

O remédio inibe a atividade da tirosina quinase da proteína de fusão BCR-ABL² e será comercializado nas concentrações de 20mg e 100mg para tratar a fase crônica recém diagnosticada de LCM e pacientes de LLA que não estejam mais se beneficiando ou são intolerantes às terapias anteriores.

“A aprovação da Anvisa ao Dasatinibe é resultado de um robusto desenvolvimento farmacêutico e atesta a qualidade do medicamento bioequivalente”, diz Roberto Rocha, CEO da Teva Brasil, que acrescenta. “Estamos confiantes que este medicamento representará uma contribuição significativa para a disponibilidade de opções terapêuticas acessíveis para pacientes e profissionais de saúde.”

Mais acessível

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, há 11.540 novos casos desse tipo de câncer por ano, sendo 1.730 de LMC, que corresponde a 15% de todas as leucemias em adultos. “A doença não tem cura, mas com a evolução dos tratamentos a sobrevida do paciente passa a ser praticamente igual a de quem não tem leucemia, incluindo a qualidade de vida”, atesta Arcangela Valle, Diretora Médica da Teva Brasil.

Disponível em diversos distribuidores pelo Brasil, o genérico da Teva é 35% mais acessível que as marcas comerciais – de acordo com o preço oficial da Anvisa (CMED), uma caixa com 60 comprimidos de 20 mg sai por R$ 4.675,61 (enquanto de uma marca comercial fica em torno de R$ 7193,25), e com 30 comprimidos de 100 mg sai por R$ 9.285,17 (contra R$ 14.284,88 de uma marca comercial).