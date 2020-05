Alerta: se taxa de isolamento não subir, SP terá falta de leitos em um mês

A taxa de isolamento no estado de São Paulo na segunda-feira 4 foi de 47%. Na capital paulista, o índice chegou a 48%. Essas taxas estão longe do valor ideal para a prevenção contra o coronavírus, de 70%, e abaixo do valor mínimo recomendado, de 50%. Para o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingenciamento de Emergências para o Coronavírus em São Paulo, esses números são inaceitáveis e podem trazer problemas.

“Não é possível trabalhar com esse número. O número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido. Nós precisamos melhorar isso todos os dias e teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esses 50%. Eu me refiro aos leitos disponíveis em toda a rede, especialmente a leitos de UTI”, disse Uip em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 5.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo é de 68,9% e na Grande São Paulo, de 86,9%. O secretário estadual da Saúde, Jose Henrique Germann, atribuiu a leve queda na taxa de ocupação da Grande SP — nos últimos dias ela estava em cerca de 89% — à entrega de novos leitos de UTI recentemente.

“O pacto federativo, o SUS, faz com que todos atendam a todos, mas nós vamos ter dificuldades crescentes para dar suporte aos pacientes do estado de São Paulo e aos pacientes de outros estados. Então eu reitero a gravidade do momento em que estamos vendo seguidamente a queda do nível de isolamento”, reforçou Uip.

Continua após a publicidade

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia de coronavírus, com 34.053 casos e 2.851 mortes. Desses, 1.866 casos e 197 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Um aumento de 8% e 5%, respectivamente, em relação aos dados divulgados na segunda-feira 4.