Veja Essa: Tabata Amaral, Mario Frias e Anitta

“Quando a gente tenta resumir o Brasil a PT ou Bolsonaro, a gente tapa os olhos para as coisas erradas feitas pelos dois lados e ignora todo o resto só para mostrar qual bandeira é mais bonita.”

TABATA AMARAL, deputada (PDT-SP), condenando a polarização e a falta de debate sério na política

“Quando comecei a ler, fiquei chocado.”

MARCELO RODRIGUES DE LEMOS, advogado, sobre plágio de escritos seus em artigo jurídico assinado por Sergio Moro e uma aluna. Moro explicou ser “a redação toda da orientanda”, que admitiu o erro e pediu desculpas

“Artista não quer esmola.”

MARIO FRIAS, novo secretário da Cultura, fazendo pouco da ajuda emergencial de 600 reais distribuída pelo governo na pandemia

“Just come to Brazil.”

GILSON MACHADO NETO, presidente da Embratur, em convite a estrangeiros para visitar o país feito em inglês, com erros e pronúncia comparados aos célebres massacres do idioma cometidos pelo técnico Joel Santana. O vídeo viralizou nas redes

“Eles não servem para nada. Não comprem.”

NATALIA PASTERNAK, microbiologista, sobre a pouca confiabilidade dos testes rápidos para o novo coronavírus vendidos em farmácias

“Ela não está maior. Ela está sendo gravada.”

DJAMILA RIBEIRO, escritora, referindo-se à violência policial contra negros

“É hora de uma iniciativa rooseveltiana.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro conservador britânico, enterrando o princípio partidário de Estado enxuto e total apoio à livre-iniciativa. Johnson quer deslanchar no Reino Unido um programa radical de incentivos oficiais inspirado no New Deal de Franklin Roosevelt

“Vê se alguém que fez plástica pode usar um negócio desse, com um sutiã desse? Ou puxar a barriga ou dar um soco na bunda ou rebolar? Não pode, gente.”

ANITTA, cantora, unindo a imagem às palavras no Instagram, para acabar com os boatos de que se internou não para tratar de uma trombose, mas para uma cirurgia estética

“Por vários anos, Dan desviou secretamente fundos dos ativos conjugais para, pelo menos em parte, financiar atividades com suas amantes.”

BLYTHE BROWN, ex-mulher do escritor Dan Brown, de O Código Da Vinci, em processo por uma parcela maior dos bens do casal. Os dois se separaram em dezembro passado, após 23 anos de união

“Seu raciocínio era: se tiver cadeiras, as pessoas vão sentar. Se as pessoas sentarem, não estarão trabalhando.”

ANNE HATHAWAY, atriz, explicando como o diretor Christopher Nolan, de Dunkirk e outros sucessos, cumpre à risca o cronograma quando está filmando. Além de não admitir a peça de mobiliário no estúdio, proíbe celulares

“Obama, o que fazer? Injetar nele o vírus de Wuhan. (…) Não estou mentindo, não é piada. Corona é uma farsa liberal.(…) OMS, o que fazer? Cortar em pedacinhos, como fazem os sauditas.”

SACHA BARON COHEN, ator, que se disfarçou de cantor country e convidou a plateia de um encontro de extremistas de direita a cantar junto estes e outros versos. Foi atendido

Publicado em VEJA de 8 de julho de 2020, edição nº 2694