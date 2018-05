Vítima de infarto, vice-prefeito do Rio está em estado grave

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell (ex-PR), de 71 anos, está internado em estado grave no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vítima de um infarto.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Mac Dowell deu entrada na unidade de saúde no último domingo, 13, em razão de um infarto do miocárdio extenso. O vice-prefeito passou por uma angioplastia coronariana de emergência e segue internado em estado grave.

O convite para que o engenheiro compusesse a chapa partiu da deputada federal Clarissa Garotinho (Pros-RJ), com quem ele trabalhou na assessoria de uma comissão da Câmara dos Deputados entre 2015 e 2016.

Em nota, a Prefeitura afirmou que o prefeito Marcelo Crivella (PRB) “tem acompanhado ao lado da família o quadro clínico e pede ao povo do Rio de Janeiro que se una a ele em orações em favor do restabelecimento do companheiro exemplar e notório servidor público com inestimáveis serviços prestados a nossa cidade”.

(Com Agência Brasil)