Vice-prefeito se queixa da ausência de Crivella no Carnaval

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando MacDowell, se queixou da ausência do prefeito Marcelo Crivella nos desfiles do Carnaval de 2018. O aliado político acompanhou a visita do prefeito de São Paulo, João Doria, ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí na madrugada desta terça-feira.

“O que posso fazer?”, disse o vice sobre a ausência de Crivella. “Tenho uma série de questões para resolver. Sobre transporte e sistema de tarifas. Eu gostaria que ele estivesse aqui, honestamente, para representar o Rio. A presença dele é importante”, afirmou.

É o segundo carnaval que Marcelo Crivella passa como prefeito do Rio sem assistir aos desfiles. Bispo licenciado da Universal, ele deixou a cidade no domingo para uma viagem à Alemanha.