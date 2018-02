Na ausência de um prefeito na Sapucaí, Doria causa burburinho

Com a temática da culinária brasileira, a União da Ilha homenageia as comidas tradicionais do país, criadas a partir da miscigenação da população brasileira no samba-enredo Brasil Bom de Boca

2 /22 Com a temática da culinária brasileira, a União da Ilha homenageia as comidas tradicionais do país, criadas a partir da miscigenação da população brasileira no samba-enredo Brasil Bom de Boca (Pilar Olivares/Reuters)

3 /22 Passista da União da Ilha samba durante o desfile do Grupo Especial, no sambódromo do Rio de Janeiro - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

7/22 Carro alegórico da Portela é visto durante desfile do Grupo Especial no sambódromo do Rio de Janeiro. A escola conta em seu samba-enredo a história de judeus que fugiram da Europa e do norte da África no século XVII para o nordeste do Brasil - 12/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

