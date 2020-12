TRF-4 paralisa ação da Lava Jato que investiga propina para Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) suspendeu temporariamente ação da Operação Lava Jato que investiga suposto pagamento de propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O desembargador federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle atendeu a pedido dos advogados de Lula. ex-presidente, durante plantão do tribunal, na quinta-feira, 24.

A denúncia investiga um repasse de 4 milhões de reais que teria sido feito pela Odebrecht entre dezembro de 2013 e março de 2014 por meio de doações ao Instituto Lula. No pedido ao TRF-4, a defesa do ex-presidente alega que o Ministério Público Federal (MPF) não apresentou parte da documentação mencionada na denúncia.

A ação tramita em primeira instância, ainda sem sentença. Foi aberto prazo para manifestação da defesa do ex-presidente em 15 de novembro, com prazo final em 7 de janeiro, agora interrompido com a liminar concedida pela segunda instância. Lula já foi condenado pela Lava Jato após denúncias de recebimento de propina no caso do Triplex no Guarujá e o Sítio em Atibaia. Há mais um processo em andamento, este envolvendo um terreno e um apartamento em São Paulo, que ainda não foi julgado.