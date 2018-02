Suspeitos de envolvimento em corrupção no Paraná são presos em SP

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (22), em São Paulo, dois suspeitos de participarem de um esquema de corrupção ligado à concessão de rodovias federais no Paraná, que fazem parte do chamado “Anel da Integração”, que reúne de 2.493 km de rodovias no estado.

A PF não informou os nomes dos suspeitos, nem a participação deles no esquema. De acordo com informações da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, um dos suspeitos foi preso quando chegava ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo de Londrina, no Paraná. Os dois serão encaminhados a Curitiba.

A operação cumpre sete mandados de prisão temporária e cinquenta de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná, na primeira etapa da Operação Lava Jato este ano.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo juiz Sergio Moro, 13ª Vara Federal de Curitiba. As investigações detectaram o uso das estruturas de lavagem de dinheiro “reveladas na Operação Lava Jato para operacionalizar os recursos ilícitos pagos a agentes públicos, principalmente por meio dos operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, investigados na Lava Jato”, segundo a Polícia Federal.