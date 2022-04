Senador candidato reforça segurança após ameaças

Candidato ao governo de Sergipe pelo PSDB, o senador Alessandro Vieira detectou nas últimas semanas o crescimento de ameaças contra sua integridade física e reforçou a equipe de segurança que o escolta em agendas políticas no estado. O parlamentar disse a interlocutores que os autores das intimidações “estão em posições de poder” e que os potenciais riscos estão localizados não em eventos públicos, mas em episódios cotidianos em que um eventual ataque poderia chamar menos atenção.

Vieira, que turbinou o primeiro mandato como senador durante sua participação na CPI da Pandemia, aparece na terceira colocação na disputa pelo governo sergipano, com 9,4%, tecnicamente empatado com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que tem 11%. Os dados são do Paraná Pesquisas, instituto que aponta o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT) na liderança, com 28,2% das intenções de voto, seguido do ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL), com 19,9%.

Não é a primeira vez que o parlamentar, ex-delegado da Polícia Civil, é alvo de intimidações desta natureza. “Não é uma novidade, mas o momento hoje é mais sensível. É necessário um reforço de segurança para situações organizadas na campanha. Dá para perceber de onde as ameaças vêm, mas não tenho meios para combater no momento”, disse o senador a VEJA. Por ora Alessandro Vieira descarta registrar formalmente na polícia os episódios de ameaça.