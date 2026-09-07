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Política

Pesquisa Quaest mostra os novos números de Lula, Flávio e Augusto Cury no primeiro turno

Vantagem do presidente sobre o senador é de sete pontos percentuais no primeiro turno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 18h07 | Atualizado em 7 set 2026, 21h40
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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Pesquisa Quaest mostra os novos números de Lula, Flávio e Augusto Cury no primeiro turno Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda, 7, mostra estabilidade no primeiro turno da corrida à Presidência. Lula (PT) tem 36%, ante 29% de Flávio Bolsonaro (PL). Na semana passada, o presidente tinha 37%, e o senador, os mesmos 29%, no cenário sem Pablo Marçal (PRTB).

Como as entrevistas começaram no último dia 4, esta é a primeira pesquisa do instituto que mede o impacto do acirramento da crise no STF. Tanto o cenário de primeiro turno quanto o de segundo se mantiveram no mesmo patamar, com oscilações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o primeiro turno:

  • Lula (PT): 36% (tinha 37% na semana passada)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29% (tinha 29%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (tinha 10%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (tinha 3%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (tinha 1%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (tinha 1%)
  • Samara Martins (UP): 1% (tinha 1%)
  • Branco/nulo: 8% (eran 7%)
  • Indecisos: 10% (eram 11%)
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Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram nem nesta semana, nem na anterior.

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O instituto também testou um cenário com Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura ainda está sob análise do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi condenado por abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação durante a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024 e está inelegível. A inclusão de Pablo, que pontua 1%, não interfere de maneira significativa nos resultados. Confira:

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  • Lula (PT): 36% (tinha 37% na semana passada)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29% (tinha 30%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (tinha 10%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (tinha 3%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (tinha 1%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (tinha 1%)
  • Pablo Marçal (PRTB): 1% (tinha 1%)
  • Samara Martins (UP): 1% (tinha 0%)
  • Indecisos: 9% (eram 10%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 7%)

Neste cenário, os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) também não pontuam nem nesta semana, nem na anterior.

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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01720/2026.

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