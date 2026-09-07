Pesquisa Quaest mostra Lula e Flávio numericamente empatados no segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados com 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno, segundo a nova pesquisa Quaest, feita entre os dias 3 e 6 de setembro e divulgada nesta segunda-feira, 7.

Os dois se mantiveram na mesma posição em que estavam na rodada anterior do mesmo instituto, da semana passada. Na última quarta-feira, 2, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. A oscilação de Lula ocorreu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números para o segundo turno da eleição para presidente:

Lula x Flávio

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Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)

Flávio Bolsonaro (PL): 41% (tinha 41%)

Branco/nulo: 13% (eram 13%)

Indecisos: 5% (eram 4%)

A Quaest testou outros quatro cenários de segundo turno. Ronaldo Caiado (PSD) também empata com o presidente dentro da margem de erro, mas os demais adversários –Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante)–perdem para o petista. Confira os números:

Lula x Ronaldo Caiado

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Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)

Ronaldo Caiado (PSD): 38% (tinha 37%)

Branco/nulo: 17% (eram 17%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 39% (tinha 40% na semana passada)

Augusto Cury (Avante): 35% (tinha 34%)

Branco/nulo: 21% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

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Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42% (tinha 43% na semana passada)

Renan Santos (Missão): 37% (tinha 36%)

Branco/nulo: 17% (eram 17%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

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Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44% (tinha 44% na semana passada)

Romeu Zema (Novo): 33% (tinha 33%)

Branco/nulo: 19% (eram 19%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01720/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral