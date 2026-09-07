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Política

Pesquisa Quaest mostra Lula e Flávio numericamente empatados no segundo turno

Tanto presidente quanto senador têm 41% das intenções de voto

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 18h14 | Atualizado em 7 set 2026, 21h41
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Pesquisa Quaest mostra Lula e Flávio numericamente empatados no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados com 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno, segundo a nova pesquisa Quaest, feita entre os dias 3 e 6 de setembro e divulgada nesta segunda-feira, 7.

Os dois se mantiveram na mesma posição em que estavam na rodada anterior do mesmo instituto, da semana passada. Na última quarta-feira, 2, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. A oscilação de Lula ocorreu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números para o segundo turno da eleição para presidente:

Lula x Flávio

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  • Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41% (tinha 41%)
  • Branco/nulo: 13% (eram 13%)
  • Indecisos: 5% (eram 4%)

A Quaest testou outros quatro cenários de segundo turno. Ronaldo Caiado (PSD) também empata com o presidente dentro da margem de erro, mas os demais adversários –Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante)–perdem para o petista. Confira os números:

Lula x Ronaldo Caiado

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  • Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38% (tinha 37%)
  • Branco/nulo: 17% (eram 17%)
  • Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 39% (tinha 40% na semana passada)
  • Augusto Cury (Avante): 35% (tinha 34%)
  • Branco/nulo: 21% (eram 21%)
  • Indecisos: 5% (eram 5%)
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    Lula x Renan Santos

    • Lula (PT): 42% (tinha 43% na semana passada)
    • Renan Santos (Missão): 37% (tinha 36%)
    • Branco/nulo: 17% (eram 17%)
    • Indecisos: 4% (eram 4%)
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    Lula x Romeu Zema

    • Lula (PT): 44% (tinha 44% na semana passada)
    • Romeu Zema (Novo): 33% (tinha 33%)
    • Branco/nulo: 19% (eram 19%)
    • Indecisos: 4% (eram 4%)

    Sobre a pesquisa

    A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01720/2026.

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    Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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