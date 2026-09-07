Pesquisa Quaest mostra Lula e Flávio numericamente empatados no segundo turno
Tanto presidente quanto senador têm 41% das intenções de voto
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados com 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno, segundo a nova pesquisa Quaest, feita entre os dias 3 e 6 de setembro e divulgada nesta segunda-feira, 7.
Os dois se mantiveram na mesma posição em que estavam na rodada anterior do mesmo instituto, da semana passada. Na última quarta-feira, 2, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. A oscilação de Lula ocorreu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja os números para o segundo turno da eleição para presidente:
Lula x Flávio
- Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)
- Flávio Bolsonaro (PL): 41% (tinha 41%)
- Branco/nulo: 13% (eram 13%)
- Indecisos: 5% (eram 4%)
A Quaest testou outros quatro cenários de segundo turno. Ronaldo Caiado (PSD) também empata com o presidente dentro da margem de erro, mas os demais adversários –Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante)–perdem para o petista. Confira os números:
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)
- Ronaldo Caiado (PSD): 38% (tinha 37%)
- Branco/nulo: 17% (eram 17%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 39% (tinha 40% na semana passada)
- Augusto Cury (Avante): 35% (tinha 34%)
- Branco/nulo: 21% (eram 21%)
- Indecisos: 5% (eram 5%)
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 42% (tinha 43% na semana passada)
- Renan Santos (Missão): 37% (tinha 36%)
- Branco/nulo: 17% (eram 17%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 44% (tinha 44% na semana passada)
- Romeu Zema (Novo): 33% (tinha 33%)
- Branco/nulo: 19% (eram 19%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01720/2026.