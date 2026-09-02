Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa Quaest
Presidente lidera no 1º turno e empata com o senador no 2º turno, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira
A pouco mais de um mês das eleições federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam no segundo turno da corrida presidencial. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta quarta-feira, 2.
Em confronto direto, Lula tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio Bolsonaro. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre os dois principais candidatos que concorrem ao Planalto em 2026.
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Indecisos: 4%
Já no primeiro turno, Lula lidera com 37% das intenções de voto ante 29% de Flávio Bolsonaro — no limite da margem de erro, a vantagem do presidente sobre o senador varia de 4 a 8 pontos percentuais.
Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que pontua 10% entre o eleitorado nacional. Os candidatos Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) empatam tecnicamente na quarta posição, e os demais candidatos não marcaram pontos na pesquisa.
Presidente — Nacional — 1º turno
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%
A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07065/2026.