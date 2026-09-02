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Brasil

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa Quaest

Presidente lidera no 1º turno e empata com o senador no 2º turno, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h29 | Atualizado em 2 set 2026, 11h32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A pouco mais de um mês das eleições federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam no segundo turno da corrida presidencial. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta quarta-feira, 2.

Em confronto direto, Lula tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio Bolsonaro. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre os dois principais candidatos que concorrem ao Planalto em 2026.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%
  • Indecisos: 4%
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Já no primeiro turno, Lula lidera com 37% das intenções de voto ante 29% de Flávio Bolsonaro — no limite da margem de erro, a vantagem do presidente sobre o senador varia de 4 a 8 pontos percentuais.

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Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que pontua 10% entre o eleitorado nacional. Os candidatos Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) empatam tecnicamente na quarta posição, e os demais candidatos não marcaram pontos na pesquisa.

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Presidente — Nacional — 1º turno

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07065/2026.

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