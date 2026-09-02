Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa Quaest

A pouco mais de um mês das eleições federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam no segundo turno da corrida presidencial. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta quarta-feira, 2.

Em confronto direto, Lula tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio Bolsonaro. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre os dois principais candidatos que concorrem ao Planalto em 2026.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 4%

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Já no primeiro turno, Lula lidera com 37% das intenções de voto ante 29% de Flávio Bolsonaro — no limite da margem de erro, a vantagem do presidente sobre o senador varia de 4 a 8 pontos percentuais.

Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que pontua 10% entre o eleitorado nacional. Os candidatos Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) empatam tecnicamente na quarta posição, e os demais candidatos não marcaram pontos na pesquisa.

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Presidente — Nacional — 1º turno

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07065/2026.