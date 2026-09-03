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Brasil

A nova derrota de Marçal na tentativa de concorrer à Presidência

Ministro do TSE rejeitou suspender condenação por 'campeonato de cortes', que o mantém inelegível

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 14h01 | Atualizado em 3 set 2026, 14h37
Pablo Marçal
Pablo Marçal (Instagram @pablomarcalporsp/Reprodução)
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O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do TSE, rejeitou um pedido do influenciador Pablo Marçal para suspender a sua condenação eleitoral por ter elaborado um “campeonato de cortes”.

Uma decisão favorável retiraria a inelegibilidade de Marçal e permitiria que ele se candidatasse a presidente nas eleições deste ano.

Villas Bôas Cueva, contudo, manteve a decisão do TRE de São Paulo que confirmou a condenação.

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A decisão ainda não é definitiva sobre o caso. Marçal ainda pode recorrer ao TSE contra a condenação.

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Entretanto, o que ele tentou agora foi uma decisão provisória, em outro tipo de ação, chamada de “tutela cautelar antecedente”, que serve para analisar questões urgentes.

Por isso, o ministro não analisou detalhes do caso, mas considerou que há “elementos aptos a, em tese, caracterizar uso indevido dos meios de comunicação”.

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Na campanha para a prefeitura de São Paulo, em 2024, Marçal prometeu pagamentos para os seguidores que mais conseguissem visualizações com trechos de vídeos seus nas redes.

O plenário do TSE já impediu que Marçal realize propaganda, participe de debates e use recursos públicos na campanha. A decisão vale até que o registro de candidatura seja analisado. A tendência é que o pedido seja negado, devido justamente à inelegibilidade.

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