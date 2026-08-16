Com decisão de última hora, Pablo Marçal lança candidatura à Presidência

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Pablo Marçal registrou sua candidatura à Presidência da República no limite do prazo, após uma decisão judicial de última hora que o permitiu trocar de partido. O empresário enfrenta, no entanto, condenações que o tornam inelegível até 2032, e sua situação ainda será avaliada pelo TSE. Entenda os detalhes.

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Com uma decisão judicial de última hora, o empresário e influenciador Pablo Marçal registrou a candidatura à Presidência da República na noite deste sábado, 15, no limite do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Horas antes, um juiz de primeira instância concedeu a Marçal uma liminar que permitiu que ele se desfiliasse do União Brasil, partido em que estava desde março deste ano, e voltasse ao PRTB, legenda que o lançou para a prefeitura de São Paulo em 2024. O prazo para que os candidatos se filiassem ao partido pelo qual vão concorrer à eleição deste ano era até 4 de abril.

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Os advogados do partido argumentam que Marçal apresentou o pedido de filiação ao PRTB até essa data, mas que a direção da legenda não conseguiu registrá-lo no sistema porque as senhas estavam bloqueadas diante de “disputas internas”. O juiz Gustavo Nardi, do juízo de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, considerou que o caso deve ser analisado e, para que não haja injustiça na circunstância de a Justiça aceitar o pedido de Marçal, concedeu a liminar –ou seja, uma decisão em caráter temporário — favorável ao candidato.

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Além do imbróglio da mudança de partido, Marçal está inelegível até 2032, em razão das condenações impostas pela Justiça Eleitoral por promover concursos de cortes de vídeo entre seus apoiadores: ele oferecia prêmios em dinheiro e brindes a quem fizesse o recorte de seus conteúdos que conseguisse maior alcance nas redes sociais. A legislação eleitoral proíbe que os candidatos paguem pessoas físicas para promovê-los.

O TSE ainda vai julgar o registro das candidaturas, tanto a de Marçal quanto as dos demais candidatos.