Prefeito de São Paulo, Bruno Covas é diagnosticado com câncer

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo na região de transição entre o estômago e o esôfago. Ele será submetido a tratamento com quimioterapia, mas não deve deixar o cargo.

O tumor maligno foi confirmado após Covas ter se submetido a uma laparoscopia diagnóstica, procedimento pouco invasivo para possibilitar a biópsia do nódulo encontrado, na noite de domingo 27 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Covas está internado desde a quarta-feira 23 para tratar uma erisipela, uma espécie de inflamação na pele. No dia 25, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, em seguida, foi descoberto um tromboembolismo pulmonar. A investigação da malignidade do tumor ocorreu após exame de imagem que detectou o nódulo.

Em seu perfil no Instagram, o prefeito publicou uma foto do boletim médico divulgado pelo hospital e agradeceu o apoio que tem recebido. “Não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio. Quero agradecer as centenas de mensagens que tenho recebido de inúmeras pessoas. Ajuda muito a atravessar a tempestade”, escreveu o prefeito.