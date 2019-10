Bruno Covas é diagnosticado com tumor no trato digestivo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com tumor no sistema digestivo, segundo boletim médico divulgado neste domingo, 27. De acordo com o documento, o tucano foi submetido a exames no Hospital Sírio Libanês que apontaram o processo e o alcaide será submetido a uma laparoscopia para que o tumor seja classificado como benigno ou maligno ainda na noite deste domingo.

Covas, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na última quarta-feira, 23, para o tratamento de uma erisipela. No dia 25, foi diagnosticado com trombose venosa. Ainda de acordo com o hospital, os exames apontaram que o prefeito desenvolveu uma embolia pulmonar.

O tucano passou mal no último domingo, 20, quando deu entrada no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e passou a fazer tratamento da erisipela com antibióticos. Como não teve os resultados esperados, o prefeito, então, voltou a procurar os médicos na quarta-feira, quando foi internado no Sírio Libanês.

Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos doutores David Uip, Roberto Kalil Filho, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Artur Katz e Raul Cutait não tem previsão de alta.