O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) lidera a corrida ao governo do estado do Rio, indicam os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha. Depois de Paes, Romário (Podemos) e o ex-juiz Wilson Witzel (PSC) aparecem próximos e brigam para chegar ao 2º turno.

De acordo com o Ibope, Paes aparece à frente com 32%, enquanto que Romário possui 20% das intenções de votos válidos. Witzel e Índio da Costa (PSD) têm 12% e estão tecnicamente empatados. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, para cima e para baixo. Tarcísio Motta (PSOL), com 8%, Pedro Fernandes (PDT), com 6%, e Marcia Tiburi (PT), também com 6%, completam a lista dos mais bem colocados.

Já o Datafolha indica uma briga mais acirrada entre Witzel e Romário. Neste levantamento, Paes aparece com 27%, enquanto que Witzel e Romário têm 17% cada um. Índio da Costa, com 13%, Tarcísio Motta, com 12% são outros candidatos com porcentual acima de 2 dígitos. Pedro Fernandes, com 6%, e Márcia Tiburi, com 4%, completam a lista dos mais citados.

Ambas as pesquisas têm margem de erro de 2 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%.

Segundo Turno

Em uma disputa de segundo turno entre Eduardo Paes e Romário, o Ibope indica que o ex-prefeito do Rio venceria por 44% a 30%. No Datafolha, Paes aparece com 45% das intenções de voto contra 31% de Romário.

As pesquisas no Rio de Janeiro foram realizadas sem considerar a presença de Anthony Garotinho (PRP), que teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele declarou apoio a Romário.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre os dias 4 e 6 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo. Ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sob o número RJ-02500/2018.

O Datafolha entrevistou 2.667 eleitores entre os dias 5 e 6 de outubro. A pesquisa foi registrada no TRE-RJ sob o número Rj-03806/2018.