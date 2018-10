Datafolha e Ibope: Anastasia lidera corrida em Minas Gerais

Os institutos Datafolha e Ibope divulgaram neste sábado as pesquisas de intenção de voto para governador nos estados brasileiros, na véspera do primeiro turno das eleições de 2018. Em Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB) lidera, com mais de 40% em ambos. A disputa pelo segundo turno está acirrada entre Fernando Pimentel (PT) e Romeu Zema (Novo). Para o Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff lidera.

Para o Datafolha, Anastasia lidera com 40% dos votos válidos, contra 29% de Zema. Já na pesquisa do Ibope, o candidato tucano tem 42% dos votos válidos e os candidatos do PT e do Novo aparecem empatados, com 25% e 23%, respectivamente. A margem de erro das pesquisas é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisas para Governador de MG (votos válidos)

Datafolha

Antonio Anastasia (PSDB): 40%

Fernando Pimentel (PT): 29%

Romeu Zema (Novo): 24%

Adalclever Lopes (MDB): 3%

João Batista Mares Guia (Rede): 2%

Dirlene Marques (PSOL): 1%

Alexandre Flach (PCO): 1%

Claudiney Dulim (Avante): 0%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%

Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, nulos e de eleitores que se declararam indecisos. Nos votos totais, Anastasia tem 32%, contra 23% de Pimentel e 19% de Zema.

A pesquisa registrada no TSE (MG-08940/2018) ouviu 2.926 leitores de 70 municípios do estado, com 16 anos ou mais, entre os dias 5 e 6 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Ibope

Antônio Anastasia (PSDB): 42%

Fernando Pimentel (PT): 25%

Romeu Zema (Novo): 23%

Adalclever Lopes (MDB): 5%

João Batista Mares Guia (Rede): 2%

Claudiney Dulim (Avante): 1%

Dirlene Marques (PSOL): 1%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 1%

Alexandre Flach (PCO): 0%

A pesquisa do Ibope registrada no TRE MG (01559/2018) ouviu 2002 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 6 de outubro.O nível de confiança é de 95%.

Dilma lidera no Senado

A ex-presidente Dilma Rousseff lidera na corrida pelo Senado

Nas eleições para o Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lidera com 23%. Rodrigo Pacheco (DEM) e Jornalista Carlos Viana (PHS) estão tecnicamente empatados, com 15% e 14%, respectivamente, segundo o Datafolha. Para o Ibope, Dilma tem 20% e Viana e Pacheco aparecem empatados, com 14%.