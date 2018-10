Os candidatos João Doria Jr. (PSDB) e Paulo Skaf (PMDB) deverão se enfrentar no segundo turno da corrida ao governo do estado de São Paulo, apontam os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha. Pesquisas publicadas neste sábado, 6, pelos dois institutos, apontam que Márcio França (PSB) dificilmente conseguirá fazer frente a algum deles.

Segundo o Ibope, Doria possui 32% das intenções de votos válidos, enquanto que Skaf está com 30%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais, Doria e Skaf estão empatados tecnicamente. França está mais atrás, com 18%. Na sequência, aparecem Luiz Marinho (PT), com 8%, Major Costa e Silva (DC), com 4%, e Professora Lisete (PSOL), com 2%. Marcelo Candido (PDT), Rodrigo Tavares (PRTB), Rogerio Chequer (Novo), Lilian Miranda (PCO) e Toninho Ferreira (PSTU) registram 1%. Professor Claudio Fernando (PMN) não pontuou nessa pesquisa.

O Datafolha, por sua vez, indica que Doria tem 33% das intenções de votos válidos, mas está mais distante de Skaf, que possui 26%. Márcio França, nesta pesquisa, aparece com mais chances de ir ao segundo turno – está com 20%. Luiz Marinho, com 8%, e Major Costa e Silva, com 4%, seguem o primeiro pelotão. Professora Lisete, com 3%, Rogerio Chequer, com 2%, e Rodrigo Tavares, com 2%.

A pesquisa também tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mim ou para menos. Em ambas, o nível de confiança é de 95%.

Segundo Turno

Nas simulações de segundo turno, Doria e Skaf também aparecem empatados na pesquisa Ibope – com 41% para Skaf e 37% para Doria. No limite da margem de erro, há a possibilidade de estarem empatados. Doria também aparece atrás de Márcio França, quando um cenário entre os dois é simulado – 30% a 36% a favor do atual governador do estado. Skaf venceria França por uma vantagem mais tranquila – 43% a 31%.

O Datafolha indica resultados semelhantes, porém com números diferentes. Skaf também está pouco à frente de Doria, porém empatado tecnicamente – 42% a 39%. Skaf contra França também aparece à frente apenas numericamente – 41% a 38%. Em um hipotético cenário no qual Doria enfrenta França no segundo turno, ambos aparecem empatados com 41%.

Senado

O Ibope aponta que Eduardo Suplicy (PT) lidera as intenções de votos com 27%, seguido por Mara Gabrilli (PSDB) e Major Olímpio (PSL), ambos com 19%. Márcio Covas Neto (Podemos) está com 14% e Maurren Maggi (PSB), com 12%. Ricardo Tripoli (PSDB) aparece com 11%.

No levantamento do Datafolha, Suplicy, Mara Gabrilli e Major Olímpio estão tecnicamente empatados, com 19%, 18% e 16%, respectivamente. Seguem esse primeiro pelotão Mario Covas Neto e Tripoli, com 9% cada. Maurren Maggi tem 8%, Cidinha (MDB) e Jilmar Tatto (PT) têm 4%.

A pesquisa do Ibope foi realizada entre os dias 4 e 6 de outubro, com 2.002 eleitores em São Paulo. Ela foi contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), sob o registro SP-08795/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o registro BR-BR-04524/2018.

O levantamento do Datafolha foi realizado entre 5 e 6 de outubro, com 4.506 entrevistados. Ele foi registrado no TSE sob o número SP-04272/2018.