Os piores momentos da sessão da CPI das Fake News que ouviu Joice

Desde a sua convocação para depor, a presença da deputada federal e ex-líder do governo Joice Hasselmann (PSL-SP) na CPI das Fake News foi cercada de expectativas. Recém-rompida com o Planalto na briga que culminou com a saída de Jair Bolsonaro do PSL, ela prometia detalhar o funcionamento de um suposto mecanismo de distribuição de notícias falsas a partir do núcleo próximo ao presidente da República.

A deputados e senadores, Joice disse existir um esquema de “organização criminosa” articulado na internet a favor de Bolsonaro desde o início da sua campanha. “Há, infelizmente, dinheiro público por trás dos ataques virtuais [da direita]”, afirmou a parlamentar durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fake news, nesta quarta-feira, 4.

Ela também afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) tentou montar uma “Abin paralela” no governo. Joice referia-se à Agência Brasileira de Inteligência, órgão de Estado que tem a função de monitorar e investigar possíveis ameaças à segurança nacional. Segundo Joice, a tentativa de Carlos de montar uma espécie de serviço secreto paralelo provocou uma crise entre o filho Zero Dois do presidente da República e membros do Palácio do Planalto, que discordaram da proposta, entre eles, o ex-ministro Gustavo Bebianno, que coordenou a campanha de Bolsonaro e foi demitido logo no início do mandato.

A sessão também aprofundou e expôs o racha que existe na bancada do PSL, entre deputados que devem seguir Bolsonaro em seu novo partido, o Aliança pelo Brasil, e aqueles que se mantém fieis a Luciano Bivar, presidente da legenda. Antigas aliadas, Joice e Carla Zambelli trocaram ofensas. O deputado Alexandre Frota levou um bolo para “comemorar” o aniversário da revelação do caso Queiroz – referência a Fabricio Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio – e foi atacado por usar uma prótese peniana.

Veja os piores momentos da sessão da CPI das Fake News:

Decoro em xeque

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) ficou preocupada após chamar a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) de Peppa – em referência ao desenho infantil Peppa Pig, insulto que é usado com frequência nas redes sociais a Joice. O fotógrafo Lula Marques flagrou o momento em que Carla mandou uma mensagem, perguntando se chama-lá assim é “quebra de decoro” parlamentar.

Deputada Carla Zambelli pergunta pelo no whatsApp se é quebra de decoro chamar a deputada Joice Hasselmann de Pepa. Foto Lula Marques pic.twitter.com/MUUfodbkDj — Lula Marques (@LulaMarques) December 5, 2019

“Prostituta”

Joice chamou Carla Zambelli de mentirosa e mencionou uma conversa que afirmou ter tido com o presidente Bolsonaro para atacar a antiga aliada: “Quem me perguntou se você tinha sido prostituta na Espanha foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse”.

Na CPMI das Fake News, uma mostra das respostas de @joicehasselmann às perguntas de sua ex-aliada @CarlaZambelli17 🤭 pic.twitter.com/K4p8TWitpk — Jeff Nascimento (@jnascim) December 5, 2019

Bolo de aniversário

Também ex-aliado de Bolsonaro, Alexandre Frota levou um bolo de aniversário para ironizar o caso Queiroz, suspeito de operar um esquema de “rachadinha” com os salários de funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Frota acendeu uma vela para “comemorar” o primeiro ano do escândalo. O senador Humberto Costa (PT-PE) filmou o momento e publicou no Twitter. “Parece que é de laranja”, afirmou.

O deputado @alefrota77 trouxe um bolo para lembrar a passagem do primeiro aniversário de impunidade do caso Queiroz. Parece que é de laranja 🍊 Ao final, Frota fará uma rachadinha da guloseima para homenagear a família Bolsonaro. pic.twitter.com/y6z33Pv1ii — Humberto Costa (@senadorhumberto) December 4, 2019

Protese peniana

Usando seu tempo de líder do PSDB na comissão, Alexandre Frota afirmou que o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) disse que “sentou em seu colo”. “Olha, eu não sabia que tinha ido ali, não”, brincou Frota. Jordy retrucou a provocação afirmando que Frota tem um prótese peniana. Frota fez uma cirurgia no órgão sexual após um problema na uretra.

" Mas como vou sentar no colo dele , se ele admitiu que teve fazer um prótese pra implantar um pênis " @carlosjordy

Sem dúvida essa foi a melhor de hoje ! #PauDoFrotaÉfakeNews #JoiceTraidora pic.twitter.com/dU7XpT0Bik — 🇧🇷🇾🇪 Cadê Meus 20 mil? (@Italo929305) December 5, 2019

Desabafo

O deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS) também denunciou as difamações que sofre pela internet por pessoas do próprio partido. “Eu sofro calúnia, difamação. A minha esposa é chamada de prostituta. Eu sou chamado de corno todos os dias”, relatou. Ele criticou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) pelas postagens contra o parlamentar pelas redes. Crispim contou que, por causa das ameaças, os seus filhos têm que passar por psicólogos e a sua filha deixou a faculdade. “A senhora tem um filho que mora no exterior. Os meus moram no Brasil e estão acompanhando tudo”, completou.