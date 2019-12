Joice aponta ‘dinheiro público’ por trás dos ataques virtuais da direita

A deputada federal Joice Hasselmann afirmou que existe um esquema de “organização criminosa” organizado na internet a favor do presidente Jair Bolsonaro desde o início da sua campanha. “Há, infelizmente, dinheiro público por trás dos ataques virtuais [da direita]”, afirmou a parlamentar durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fake news, nesta quarta-feira, 4.

Joice foi líder do governo no Congresso até o dia 17 do mês passado, quando virou alvo de ataques bolsonaristas pelas redes sociais. A deputa diz que ela não quer “arranhar a imagem” da presidência com as revelações. “Eu ajudei a eleger esse presidente. Quero crer que ele não sabe disso”, ressaltou. Joice era do mesmo partido de Bolsonaro.

“O que eu vou mostrar aqui é fruto de uma investigação que eu comecei a fazer com muito mais intensidade depois que eu virei o alvo de ataques coordenados na internet”, explicou a parlamentar, que teve ajuda de especialistas para realizar a análise apresentada.

Joice afirma que há uma organização criminosa que funciona de “maneira coordenada”. Segundo Joice, o trânsito de informações funciona a partir de uma teia, com pessoas reais e com robôs. A deputada afirma que há 1,4 milhões de robôs seguindo o perfil de Bolsonaro no Twitter e 26 mil robôs seguindo o perfil do partido que o presidente está criando.

A parlamentar explica que as interações feitas por robôs são pagas. “Para um disparo por robôs, uma hashtag, gasta-se vinte mil reais. De onde vem esse dinheiro? Nós não estamos falando aqui de trocados. Nós estamos falando de milhões”, questionou Joice. Um exemplo dado pela deputada foi os ataques coordenados ao ator norte-americano Leonardo DiCaprio.