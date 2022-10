Nova pesquisa mostra uma diferença crucial entre Lula e Bolsonaro

Atualizado em 15 out 2022, 11h22 - Publicado em 15 out 2022, 11h08

A eleição deste ano está deixando evidente que os discursos de Lula e Bolsonaro atingem eleitores de faixas de renda bem diferentes.

A nova rodada Datafolha do segundo turno divulgada nesta sexta, 14, mostra um crescimento importante do petista entre os mais pobres e um avanço do atual presidente entre os mais ricos.

Lula cresceu de 54% para 58% dos votos entre quem ganha até dois salários. Nesse grupo, apesar de todos os esforços e medidas eleitoreiras, Bolsonaro caiu de 37% para 36% no período de uma semana.

Já entre os eleitores que ganham mais de 10 salários, Bolsonaro subiu de 43% para 53% dos votos, crescimento significativo de dez pontos. Ao mesmo tempo, Lula caiu de 52% para 39% nesse eleitorado em uma semana, recuo de 13 pontos.

Nas demais faixas de renda, o petista caiu mais do que o atual presidente, diz a pesquisa.

Entre quem ganha de 2 a 5 salários, Lula manteve 41% dos votos e Bolsonaro foi de 52% para 53%.

No eleitorado que ganha de 5 a 10 salários, o ex-presidente caiu de 45% para 40% e Bolsonaro manteve os 52% que já tinha.

As diferenças mostram o quanto Lula tem facilidade de conquistar os votos dos mais necessitados, mesmo que Bolsonaro tenha adotado um “vale-tudo” concedendo benefícios e assistência nos últimos meses de governo.

Nas regiões, o Nordeste continua sendo um reduto petista importante. A distância que já era grande entre os dois ficou ainda maior, mostrando que Lula ainda não chegou no teto dos votos que pode ter entre os nordestinos. O ex-presidente subiu de 66% para 68% dos votos no Nordeste enquanto Bolsonaro caiu de 28% para 27%.

No Sul, Lula manteve 38% dos votos e Bolsonaro oscilou de 54% para 55%. No Centro-Oeste, Lula caiu de 40% para 39% enquanto o presidente manteve 55%. No Norte, cada um ganhou um ponto: Lula saiu de 45% para 46% e Bolsonaro subiu de 48% para 49%. No Sudeste, a notícia foi boa para o presidente, que subiu de 47% para 48% enquanto Lula manteve 44% das intenções de voto.

Numa disputa tão acirrada, cada ponto importa e essa dificuldade que um candidato tem de falar com determinados segmentos de eleitores pode ser decisiva para o resultado do dia 30.