Novo Datafolha traz mais notícias boas para Lula que para Bolsonaro

Apesar de Jair Bolsonaro ter crescido um ponto percentual, a nova rodada Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 14, traz mais notícias boas para Lula, seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, do que para o atual presidente.

O petista permaneceu na frente com 49% das intenções de voto, ante 44% do líder da extrema-direita. Ocorre que, no último Datafolha, Bolsonaro tinha 43% – ou seja, oscilou esse um ponto percentual para cima.

Percebam que o número de indecisos caiu de 2% para 1%, o que pode indicar que presidente conquistou uma parcela daqueles eleitores que não sabiam em qual dos dois iria votar.

O problema para Bolsonaro é que, em relação aos votos válidos, quando descontados brancos e nulos, Lula permanece com 53% e o atual Presidente, com 47%.

Há coisas piores para o líder da extrema-direita: mesmo com todas fakenews soltadas pela sua campanha contra o petista – e foram maiores os ataques de um lado do que de outro – a rejeição do atual mandatário permaneceu em 51%, contra 46% do petista.

É de conhecimento geral que, em um segundo turno, há uma disputa de rejeições – e o mais rejeitado, normalmente, perde as eleições para o Executivo.

Outro fato importante é que, mesmo que a melhoria dos dados da economia – como o novo anúncio da deflação nesta semana – , Bolsonaro continua com a reprovação do seu governo (39%) maior do que aprovação (38%).

Sim, a avaliação de sua gestão tem melhorado de pouquinho em pouquinho a cada pesquisa, mas a questão é: dará a tempo de resolver a disputa presidente? A 16 dias do 2º turno, acredito que não.

Mas, como se sabe, nada traz 100% de certeza em política – especialmente em eleição. Ainda mais, em uma tão apertada como esta de 2022.

