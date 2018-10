No Espírito Santo, candidatos participam de debate para forçar 2º turno

Impedir a vitória de Renato Casagrande (PSB) no primeiro turno. É esse o principal objetivo dos candidatos ao governo do Espírito Santo que participam de um debate na TV Gazeta, afiliada da TV Globo no estado, na noite desta terça-feira 2.

Pesquisa do instituto Ibope mostra que Casagrande oscila na faixa dos 60% das intenções de voto e reúne condições para liquidar a disputa na primeira etapa. Além do ex-governador, participam do debate os candidatos André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT) e Rose de Freitas (Podemos).

A mediação será do jornalista André Junqueira. O debate vai ao ar após a novela Segundo Sol e também deve ter entre seus principais temas a disputa pela Presidência da República. Nesta semana, o atual governador, Paulo Hartung (MDB), anunciou seu apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Planalto. Tentando crescer e roubar a segunda posição, hoje com Rose de Freitas, Manato e Jackeline devem se colar aos candidatos que apoiam, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).