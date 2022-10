Na véspera da eleição, Ciro Gomes pede voto com foto ao lado de Bolsonaro

Ciro Gomes (PDT) escolheu uma imagem inusitada para pedir votos neste sábado, 1º, véspera da eleição presidencial. O terceiro colocado nas últimas pesquisas aparece na imagem ao lado de Jair Bolsonaro (PL), fazendo com as mãos o número de seu partido, o 12, enquanto o atual presidente aparece lendo papéis durante um debate.

“Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Vamos juntos!!”, escreveu Ciro. A foto foi tirada durante o debate da TV Globo, realizado na quinta-feira, 29. Na ocasião, a escolha dos lugares foi feita por sorteio.

Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Vamos juntos!! pic.twitter.com/iVae3EKB7F — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 1, 2022

Ciro Gomes foi ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se apresenta como um candidato de centro-esquerda. Em sua quarta corrida presidencial, adotou desde o início de sua campanha uma estratégia de criticar tanto Bolsonaro quanto o petista, visando ser uma alternativa à polarização e fisgar os indecisos.

A foto deste sábado chama atenção, pois o candidato do PDT tem sido tratado por boa parte da esquerda como “linha auxiliar de Bolsonaro”, em razão do tom feroz de suas críticas à Lula e ao fato de ter comparecido a programas de conhecida audiência bolsonarista. Petistas, por sua vez, intensificam campanha pelo chamado “voto útil”, na tentativa de convencer ciristas a votar em Lula e encerrar a eleição ainda em primeiro turno.

Enquanto Lula e Bolsonaro optaram por fazer campanha em São Paulo, Ciro preferiu reforçar a campanha no seu reduto eleitoral. O presidenciável tem uma carreata marcada às 15h, em Fortaleza, ao lado do candidato do candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio.

De acordo com a pesquisa Ipespe/Abrapel sobre a intenção de votos na disputa presidencial divulgado neste sábado, 1º, Lula tem 49% das intenções de voto considerando os votos válidos, enquanto Bolsonaro chega a 35%. Em terceiro lugar fica Ciro Gomes (PDT), com 8%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 7%.